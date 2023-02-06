العراق يعلن عدم وقوع ضحايا من رعاياه في سوريا جراء الزلزال

وذكر بيان للسفارة ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تؤكد تواصلها مع الجهات الرسمية السورية وافراد الجالية العراقية الذين يقطنون المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي حصل فجر اليوم في الشمال السوري".وأضافت، أنها "مازلت مستمرة بالتقصي والتواصل للتأكد من عدم وجود أي ضحايا عراقيين، علماً أنه لم يصل للسفارة أي بلاغ بخصوص اي ضحايا محتملين".