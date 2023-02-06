الدفاع المدني تطمئن بعد زلزال اليوم: مستعدون لأي طارئ

وقال مدير اعلام الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن في حديث لـ السومرية نيوز، إن " المديرية على اهبة الاستعداد ولديها تنسيق مع هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، فضلا عن متابعتها لما يحصل من ظواهر وكوارث طبيعية سواء في دول الجوار او الأقليمية".واضاف : "نعمل على اتخاذ الاجراءات الازمة لتهيئة خطة الاخلاء والسدود ونشر الوصايا والارشادات المهمة التي يجب على المواطنين التصرف وفق نقاطها".وتابع :"نطلب من كافة المواطنين متابعة صفحة المديرية لضمان العمل المشترك والحفاظ على الارواح من هكذا كوارث مثل الزلازل والهزات الارضية"، مشيرا الى انه "في الثواني الاولة يبدأ الامر في تحرك الاشياء المحيطة داخل المنزل مثل اللوحات الفنية والمراوح".ولفت الى انه "يجب التصرف بسرعة لتفادي الكثير من الاخطار التي تنتج عن الهزة الارضية والتي يصعب التنبؤ بها، لكن اتباع الخطوات الارشادية الصحيحة يضمن لنا تفادي الخسائر والارواح".واوضح :"من الوصايا التي يجب اتباعها في حال الشعور بهزة ارضية،اخلاء المباني السكنية والوقوف في الساحات الخالية واذا لم يستطيع المواطن ذلك فيجب عليه ان يتخذ وضعية القرفصاء ويكون الجلوس تحت المناضد السميكة او اسفل الدرج لضمان السلامة في حال سقوط اي من اجزاء المنزل"، مردفا :"الابتعاد عن النوافذ الزجاجية بمقدار مسافة امنة سواء داخل المنزل او خارجه".واشار الى :"عدم الصعود الى اسطح المنازل اطلاقا، والابتعاد عن الاعمدة والاسلاك الكهربائية والاشجار العالية اليابسة خشية سقوطها، وايضا عن الابنية العالية كونها اكثر عرضة من غيرها للسقوط او انهيارات تسلسلية في حال وقوع بناية على اخرى".وشدد على ضرورة "عدم استخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل او تسقط في حال انقطاع الكهرباء او الاسلاك، وفي حال كان الشخص خارج المنزل فعليه الا يبتعد مسافات طويلة عن المنزل وبعد انتهاء الهزة الارضية عليه العودة لبعث رسائل اطمئنان الى عائلته وجيرانه واقربائه"، موضحا ان "الابتعاد عن الشواطئ ضروري لانه قد يرافق الهزات الارضية موجات عالية تسونامي".ولفت الى انه "على الكوادر التدريسية تهيئة وتهدئة الطلاب واخلائهم فورا من الصفوف الى الساحات المدرسية او الاخرى الخالية القريبة منها ، وايضا اصحاب المعامل عليهم اطفاء التيار الكهربائي واغلاق صمامات قناني الغاز والتحلي بالهدوء للتعامل بشكل صحيح مع هذه الظواهر".وشدد ايضا على ضرورة "الاتصال بأرقام سيطرات الدفاع المدني من خلال الرقم 115 والتبليغ عن اي حوادث والانتباه الى كل التعليمات التي تصدر من المديرية".ووجه العميد رسائل اطمئنان الى "كافة المواطنين بأن العراق لا يقع على خط زلزالي وما حدث عبارة عن ارتدادات من الشريط الحدودي مع ايران و تركيا على اعتبارها دول قريبة".