إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي 3 أيام بسبب تداعيات الزلزال

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز إنه "حفاظا على حياة وسلامة المواطنين تقرر تعطيل الدوام الرسمي في عموم مؤسسات اقليم كوردستان لمدة ثلاثة ايام".واضافت: "العطلة تشمل ايام 7 و 8 و 9 من الشهر الجاري"، مشيرة الى ان "عملية توزيع الرواتب مستمرة".