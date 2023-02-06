الصدر: لو لا هذا الامر لما حدث الزلزال المدمر

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه "لو ان الدول العربية والاسلامية وقفت موقفا مشرفا بالدفاع عن القران الكريم وضد التجاوزات الوقحة بحرق الكتب السماوية ولو باقل مستوياته كغلق السفارة السويدية في دولهم او تقليل التمثيل الدبلوماسي لما بعث الله تعلى برسالة (الزلزال المدمر) لبعض الدول العربية والاسلامية كتركيا وسوريا ولبنان والاردن بل وحتى العراق قد تأثر بهزات ارتدادية على الرغم من ان بعض شعبه وقف وقفة خجولة لمناصرة القران.. وكأن القران لغيرنا".التغريدة ادناه: