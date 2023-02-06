العامري يدعو المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية لإغاثة سوريا وتركيا

وقل المكتب الاعلامي للعامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نتقدم بأحر التعازي وأبلغ المواساة لحكومتي سورية وتركيا وشعبيهما الشقيقين، معربين عن ألمنا الشديد وتعاطفنا التام مع ضحايا الكارثة التي تسبب بها الزلزال الذي ضرب البلدين".واضاف: "كما ندعو الحكومة العراقية وكل الغيارى في المواكب الحسينية والمنظمات الأنسانية العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى جهود الأغاثة والأنقاذ وتقديم المساعدات اللازمة ونحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته امام هذه الكارثة".