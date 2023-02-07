الأنواء الجوية: العراق على موعد مع الأمطار وتصاعد في الغبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع تساقط الثلوج في بعض الأماكن، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم كما يتصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، وتتساقط الثلوج في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، وتتساقط الثلوج في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد ".وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".