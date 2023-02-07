زيدان وبطريرك السريان الكاثوليك يبحثان دور القضاء بالحفاظ على املاك المسيحيين

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل صاحب غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الانطاكي في العراق وعلى العالم، رفقة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن "اللقاء، بحث دور القضاء في الحفاظ على حقوق واملاك المواطنين العراقيين من الديانة المسيحية على وفق احكام الدستور والقانون".