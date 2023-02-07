المساعدات العراقية تصل الى سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر

وذكرت الجمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اول دفعة من المساعدات الانسانية وصلت الى سوريا على متن طائرات القوة الجوية العراقية رفقة فريق اغاثي من الهلال الاحمر العراقي وفريق من وزارة الخارجية العراقية، وتضمنت الدفعة الاولى من المساعدات (60)طن من المواد الغذائية والاغاثية والطبية، وكذلك خيم ايواء واسعاف اولي وغيرها".وأضاف البيان، أن "فريق من متطوعي الهلال الاحمر العراقي يتكون من (150) مسعف وصل الى تركيا لمساندة فرق الهلال الاحمر التركي والجهود الاغاثية وجهود الاجلاء والانقاذ التي تقوم بها فرق من العاملين الانسانيين، ويرافق الفريق العراقي عدد من سيارات الاسعاف وعيادة طبية متنقلة ومواد طبية للاسعاف الاولي ".وتابع: "نحضر الان لإرسال مواد اسعاف اولي ومواد اغاثية لمساعدة المتضررين في مواجهة درجات الحرارة المنخفضة وموجة البرد التي رافقت الزلزال ،وفي الوقت نفسه تحضر الجمعية لارسال فريق اغاثي اخر سيتلحق غدا بالفرق الاغاثية في تركيا وسوريا ".وأشار البيان الى، ان "هذه المساعدات تتم بتعاون وثيق مع مؤسسات الدولة العراقية وبدعم مباشر من الحكومة العراقية وتسهيل من الجهات المعنية".