الفريق العراقي ينتشل 14 جثة من تحت ركام أنقاض المباني في تركيا

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني العراقي التخصصية في مجال البحث والإنقاذ تواصل أعمالها لليوم الثالث على التوالي بانتشال جثث ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدد من المناطق في تركيا وسوريا وتسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة".وأضاف البيان، أن "الفريق تمكن من انتشال 14 جثة من ثلاث بنايات مكونة من خمسة طوابق منهارة في منطقة (حافظ) في تركيا بعد أن استخدمت أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص قضبان التسليح وتفتيت الخرسانة مع استخدام معدات الإنقاذ الثقيل".وأشار إلى، أن "عدد الجثث التي انتشلها الفريق العراقي 16 جثة من تحت أطنان الركام في تركيا"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تواصل جهدها في عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن الضحايا".وأوضح، أن "الجهد المبذول من فرق الدفاع المدني يأتي وسط إشادة كبيرة من فريق البحث والإنقاذ الدولي lNSARAG بمهنة الفريق العراقي وخبراته في التعامل مع حوادث الانهيارات".