السعودية: نعمل على تطوير الاجراءات وتيسيرها للحجاج والمعتمرين العراقيين

السومرية نيوز – محليات



أكد وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، اليوم السبت، مواصلة العمل على تطوير الاجراءات وتيسيرها للحجاج والمعتمرين العراقيين.



وقال الربيعة خلال زيارته الى العراق: "انا سعيد بزيارتي الى العراق وهناك تطور مستمر بالعلاقات بين البلدين"، مشيرا الى مواصلة العمل على تطوير الاجراءات وتيسيرها للحجاج والمعتمرين العراقيين".

وأضاف، "نعمل أيضا على زيادة خطوط الطيران بين البلدين، كما نؤكد عمق العلاقات بين العراق والسعودية"، مبينا، "نؤكد على التعاون الكبير بيننا وبين هيئة الحج والعمرة العراقية".