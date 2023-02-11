الكشف عن حصيلة الضحايا العراقيين في زلزال تركيا

ونقل التلفزيون الرسمي عن خليل إبراهيم قوله، إن "7 عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا".

وأضاف أن "هناك 8 آخرين لا نعرف مصيرهم".

وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا يوم الاثنين الماضي، إلى أكثر من 24 ألف قتيل، فقد تجاوز عدد الوفيات في تركيا 20,665 بينما ارتفع العدد في سوريا إلى أكثر من 3,500.