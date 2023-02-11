إجلاء 51 عراقياً من المناطق المنكوبة في تركيا

وقالت الوزارة في بيان، "سيّرَت سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة رحلة بريَّة من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، اليوم السبت المُوافق 2023/2/11، وعلى متنها (51) مواطناً عراقيّاً نزحوا من المناطق المنكوبة".وأضاف البيان أن "الوفد الذي أرسلته السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم، كشف أنَّ السفارة ستُصدر لهم جوازات مرور، وستهيئ لهم رحلة جويَّة لنقلهم إلى العراق".