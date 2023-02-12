الرافدين يصدر توضيحاً بشأن بيع الدولار في مطار بغداد

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “تاريخ سفر المسافر يكون بنفس يوم تقديم طلب الحصول على نقد الدولار من منفذ مصرف الرافدين بمطار بغداد الدولي".وكان مصرف الرافدين، قد أعلن، أمس السبت، الية الحصول على الدولار للمسافرين من منفذ مطار بغداد الدولي.وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الية الحصول على الدولار للمسافرين من منفذ مطار بغداد الدولي تتمثل بـ: ــ جواز سفر نافذـ تذكرة سفر (تكت سفر)ـ تذكرة صعود الطائرة (boarding)ـ اصدار بطاقة الماستر كارد واعداد بطاقة KYC واستنساخ الوثائق مجاناً في منفذ مصرف الرافدين بمطار بغداد الدولي.