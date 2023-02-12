الكشف عن الإحصائية الأولية للوفر المالي بمراقبة تنفيذ مشاريع الاعمار في نينوى

السومرية نيوز – محليات



أعلنت رئاسة الادعاء العام، اليوم الاحد، أن اللجنة القضائية المكلفة بمراقبة تنفيذ مشاريع الاعمار في محافظة نينوى كشفت عن الإحصائية الأولية للوفر المالي الحاصل في المشاريع الممولة من الأرصدة المجمدة ودعم الاستقرار وتنمية الأقاليم المتعاقد عليها في العام الماضي 2022.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المبلغ وصل مجموعه إلى (25) مليار وخمسمائة وأربعة عشرين مليون واربعمائة وثمانية الاف وسبعمائة وخمسة وأربعين دينار عراقي عن (198) مشروعا من أصل (241)".

