السومرية تنشر نتائج (الدور التمهيدي) للسادس الابتدائي لتربية الكرخ الثانية

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد، نتائج السادس الابتدائي (الدور التمهيدي) للصفوف المنتهية في تربية الكرخ الثانية للعام الدراسي الحالي 2023.

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "أعلنت نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية للدراسة الابتدائية"، مباركةً لـ"المؤهلين اجتيازهم الامتحانات بنجاح".



النتائج ادناه:

