المرور تحدد خط سير الزائرين باتجاه الكاظمية المقدسة

وذكرت المديرية، في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري وإشراف مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، وضعت مديرية المرور العامة خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور اثناء الزيارة الخاصة بأستشهاد الامام موسى ابن جعفر (عليه السلام)".واضافت ان" الخطة تتضمن:1-تعزيز الدوريات والدراجات والكوادر البشرية على المحاور الرئيسية للزيارة ومداخل العاصمة الحبيبة بغداد.2- تعزيز الكوادر البشرية من دوائر التسجيل لدعم واسناد القوة المتواجدة في تنظيم حركة السير والمرور.وتابعت ان"المحاور الرئيسية لخط سير الزائرين هي:-اولاً: الطريق الرئيسي من جانب الرصافة ساحة المستنصرية (الموال) باتجاه تقاطع جامع النداء باتجاه ساحة عنتر باتجاه تقاطع الدلال باتجاه جسر 14 رمضان باتجاه الكاظمية المقدسة.ثانياً: محور محافظة ديالى - سيطرة الراشدية (منطقة الحسينية) باتجاه الشعب باتجاه تقاطع جامع النداء باتجاه ساحة عنتر باتجاه الدلال وصولاً الى الكاظمية المقدسة.ثالثاً: محور محافظة واسط - طريق جسر ديالى - الزعفرانية (تقاطع معسكر الرشيد سابقاً) بأتجاه الكرادة (المسرح الوطني) بأتجاه الباب الشرقي باتجاه ساحه الخلاني وصولا الى ساحة الخلفاء(باب المعظم) باتجاه ساحة عنتر بأتجاه الدلال وصولاَ الى الكاظمية المقدسة.رابعاً: طريق الكمالية - الفضيلية الامين المشتل طريق القناة - بأتجاه بغداد الجديدة وصولاً الى تقاطع المعسكر كرادة باب الشرقي - ساحه الخلاني بأتجاه ساحة الخلفاء (باب المعظم) باتجاه ساحه عنتر الدلال - وصولاَ الى الكاظمية المقدسة.خامساً: الطريق الرئيسي لجانب الكرخسيطرة اليوسفية – دورة - ام الطبول - ساحة قحطان ساحة النسور الفارس العربي - ساحة دمشق (العلاوي) - تقاطع الشالجية - باتجاه جسر جابر بن حيان وصولاً الى الكاظمية المقدسة.سادساً: مجسر حي العامل بأتجاه نفق الشرطة بأتجاه شارع الربيع – الحرية - ساحة صنعاء - عدن - وصولاً الى الكاظمية المقدسة.سابعاً: محور محافظة صلاح الدين - بأتجاه جسر التاجيات (الجسر الدوار) باتجاه بوابة الكاظمية وصولاَ الى الكاظمية المقدسة.