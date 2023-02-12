ضوابط بيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي

السومرية نيوز – محليات



أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن ضوابط بيع الدولار للمسافرين والتي حددها البنك المركزي العراقي.



وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحد الاعلى لحصة المسافر من الدولار (7000) دولار كحد اعلى بسعر (1320) ويكون للبالغين من (18سنة فأكثر) ولكل مواطن شهريا". وأضاف ان "البيع داخل مطار بغداد الدولي حصرا".

