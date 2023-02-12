القضاء يبحث مع الكمارك التعاون والتنسيق المشترك

وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مدير عام الهيئة العامة للكمارك حسن حمود العكيلي اجرى زيارة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان"، مبيناً أن "العكيلي استعرض خلال الزيارة اهم نشاطات الهيئة وعلاقتها بالقضاء واجراءات التقاضي بالاضافة الى دور المحاكم الكمركية وإجراءتها القانونية المتخذة ضمن قانون الجمارك رقم (23) لسنة 1984 النافذ".وأضاف البيان، أن "الزيارة تأتي من اجل استعراض اجراءات الهيئة والسعي مع المؤسسات الرسمية الاخرى لتبسيط تلك الاجراءات والتي تصب في تطوير و تقدم العمل الجمركي خدمة للصالح العام".