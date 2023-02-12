

السومرية نيوز – محليات



شكا عدد من المواطنين، اليوم الاحد، تأخير معاملاتهم في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.



ووثق مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، تذمر المواطنين بسبب وقوفهم لساعات طويلة بانتظار انجاز معاملاتهم، فيما اظهر الفيديو بوابة أخرى لإنجاز المعاملات بتسهيلات لأصحاب "الواسطات". كما دعوا الى فتح تحقيق لمحاسبة المقصرين في تأخير إنجاز معاملات المواطنين المنتظرين لساعات طويلة.