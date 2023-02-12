رفع سيطرة جديدة في بغداد (صور)

السومرية نيوز – محليات



باشرت أمانة بغداد، اليوم الاحد، برفع سيطرة الكورنيش في منطقة الاعظمية.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "امانة بغداد عملت على رفع سيطرة الكورنيش في منطقة الاعظمية".



وأضاف، ان "عملية الرفع جاءت تنفيذاً لأوامر قيادة عمليات بغداد؛ بهدف فك الاختناقات وتقليل الزخم المروري في شوارع العاصمة".