المالية تعلن استحداث درجات وظيفية جديدة لتثبيت العقود

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل وزير المالية طيف سامي محمد، استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ ٦١٩ درجة ، موضحة كالآتي :ـ• وزارة الصناعة والمعادن / للصناعات البتروكيمياوية (٣٦٥)• هيئة التصنيع الحربي /الصناعات الحربية (١٢٠)•وزارة النقل / شركات التمويل الذاتي (١٣٤) ".وتأتي اجراءات الاستحداث، وفق البيان، "استناداً الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (٢٣٠٦٧) و (٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً باعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".