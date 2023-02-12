القضاء يصدر مذكرة قبض بحق "علي الشريفي" بتهمة "الفعل الفاضح"

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، وردت لـ السومرية نيوز، وجهت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الشريفي بتهمة الفعل الفاضح وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي.أدناه الوثيقة: