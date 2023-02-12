السوداني يصدر توجيهات تخص مشاريع السكن والطرق

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً لمناقشة مشاريع السكن وإنشاء طرق لفكّ الاختناقات المرورية، بحضور وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ورئيس هيئة الاستثمار وعدد من المسؤولين المعنيين في مجالي السكن والطرق".واستمع السوداني إلى "عرض مفصل عن آلية استقطاب المستثمرين، ومساهمة القطّاع الخاص في بناء المدن الجديدة وتوفير وحدات سكنية تليق بالمواطن العراقي، حيث تم استعراض بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المجمعات الاستثمارية".وتابع "المراحل الأخيرة لآلية توزيع قطع الأراضي السكنية بين المواطنين بعد استكمال البنى التحتية الخاصة بها".وأشار البيان إلى أنه "في سياق ما وجّه به رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، بشأن القيام بمشاريع لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وفي ضوء ما تضمنه البرنامج الحكومي في هذا المجال، فقد استعرض وزير الإعمار والإسكان مقترحات المشاريع التي تسهم في فكّ هذه الاختناقات داخل بغداد، في جميع نقاط الاختناق، التي تبلغ أكثر من 17 مشروعاً توزعت بين مجسرات وانفاق".وفي هذا الصدد، وجّه السوداني "بسرعة الإعلان عن تنفيذ هذه المشاريع، وإعطاء الأولوية لمناطق الازدحامات المرورية مثل مقتربات جسر الجادرية، وساحة عدن، والطرق المؤدية إلى مدينة الصدر، ومداخل بغداد، وساحتي النسور وقرطبة، ومقتربات بناية البنك المركزي الجديدة، إلى جانب اقتراح افتتاح شوارع جديدة، وتوسعة شارع المطار، وطريق جسر الطابقين- دورة- يوسفية، وغيرها من المقترحات".واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى "تفاصيل مراحل تنفيذ الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد، وضرورة البدء بتنفيذه كأولوية أولى والإعلان عن تنفيذه خلال الشهر المقبل".