بالصور.. اعداد غفيرة للزائرين في مدينة الكاظمية

تنشر السومرية نيوز, صورا توثق توافد اعداد كبيرة من الزائرين الى مدينة الكاظمية المقدسة في العاصمة بغداد؛ وذلك بالتزامن مع قرب ذكرى استشهاد الامام موسى ابن جعفر الكاظم (ع).





ادناه الصور: