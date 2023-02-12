بالصور.. السومرية ترافق إيصال مساعدات عراقية الى سوريا

تنشر السومرية نيوز، صوراً لإيصال مساعدات عراقية الى سوريا بعد الزلزال الأخير.

وتضمنت المساعدات التي نقلت عبر طائرة شحن الى مطار حلب الدولي، عشرة الاف طن من المواد الاغاثية ومواد غذائية والبسة وبطانيات.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.