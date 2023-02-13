رفع سبع سيطرات في جانب الرصافة ببغداد (صور)

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات، وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبا عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، باشرت قطعاتنا الأمنية برفع (سيطرة مدخل الفضل، سيطرة الميدان، سيطرة معارض النهضة، سيطرة كراج النهضة، سيطرة مجمع الكليات، سيطرة الجامعة محلة ٧١٠، سيطرة ملعب الشعب) وتحويلهن الى مرابطات وذلك في جانب الرصافة".وأكدت القيادة، أنها "ماضية في فتح الطرق والازقة ورفع السيطرات وحسب الخطط الموضوعة".