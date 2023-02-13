الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بفندق في النجف (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق اندلع بفندق في محافظة النجف الأشرف.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "هرعت لإخماد حريق اندلع داخل فندق بالمدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف".



وأشار الى ان "فرق الدفاع المدني لم تسجيل إصابات بشرية في حادث الحريق".