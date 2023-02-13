اخماد حريق بمخزن للتبوغ والكبريت تابع لوزارة الصناعة ببغداد



السومرية نيوز - محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، اخماد حريق بمخزن للتبوغ والكبريت تابع لوزارة الصناعة في العاصمة بغداد.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "هرعت لإخماد حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على كميات كبيرة من التبوغ والكبريت الأحمر بمنطقة الناظمية في الكرادة العاصمة بغداد".وأشارت الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط المخزن المحترق رغم كثافه الانبعاثات الغازية السامه الناتجة من احتراق الكبريت وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وطلبت المديرية، بحسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".