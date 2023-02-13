مطار بغداد يحدد متطلبات الحصول على الدولار من منافذ المصارف

وذكر اعلام المطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن تبين للمسافرين العراقيين الكرام أهم المتطلبات الحصول على الدولار للمسافرين من منفذ مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقـي للتجارة في المطار على ضوء تعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي".وجاءت المتطلبات بحسب البيان كالاتي:١_ جواز أصلي واستنساخ سفر نافذ2_ تذكرة سفر (تكت سفر)3_ تذكرة صعود الطائرة ( boarding)ونوهت إدارة المطار، بحسب البيان "يكون تاريخ السفر بنفس يوم تقديم طلب الحصول على المبلغ بالدولار من منافذ المصارف في المطار".