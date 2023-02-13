بالوثيقة.. محافظة بغداد تصدر أمراً بتثبيت هذه الفئة

أصدر محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، أمراً ديوانياً بتثبيت العقود في مديرية بلديات العاصمة على الملاك الدائم.







أدناه الوثيقة:

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع العطا، ورد لـ السومرية نيوز، فإنه "تقرر تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم ضمن مفردات ملاك المؤسسات البلدية لمحافظة بغداد".أدناه الوثيقة: