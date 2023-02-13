الأنواء الجوية العراقية: نحو ألفي حدث زلزالي أعقب الزلزال المدمر

وقالت الهيئة في تقرير، تابعته السومرية نيوز، إنه "ما زال النشاط الزلزالي مستمراً منذ أن بدأ فجر يوم الاثنين الموافق 6/2/2023 الى الان وسيستمر لعدة اسابيع او اشهر في تركيا وبالقرب من الحدود التركية السورية كما اتسعت مساحة ذلك النشاط على طول الفوالق الفعالة في المنطقة والذي ادى الى ارتفاع في عدد الضحايا والقتلى الذي تجاوز (40) الف في تركيا وسوريا وعشرات الالاف من الجرحى والمفقودين بالإضافة الى الاضرار الانشائية الهائلة للبنى التحتية في منطقة حدوثه، وقد وصل مجموع الاحداث الزلزالية الى (1834) لحين وقت اعداد هذا التقرير".وأضافت، أن "قوة الهزة الرئيسية بلغت (7,8) درجة التي حدثت في يوم الاثنين عند الساعة (4:17) بالتوقيت المحلي ثم تبعتها هزة قوية اخرى في نفس اليوم بقوة (7,5) درجة والتي تبعد حوالي 110كم شمال الهزة الأولى عند الساعة 1:24:48 بالتوقيت المحلي وتبعت ذلك مئات الهزات الأرضية اللاحقة والعدد قابل للزيادة، وقد امتد تأثير هذه الهزات القوية إلى معظم محافظات العراق حيث شعر بها المواطنون في محافظات إقليم كردستان وبعض محافظات العراق الأخرى منها بغداد بنسب متفاوتة من درجات الشعور ولم يتم تسجيل أية إصابات بشرية أو مادية"، مبينة أن "المقادير الزلزالية تراوحت بين 7,8 – 2,2 درجة".وأتم البيان، أنه "بتوجيه من الإدارة العليا في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ومنذ بداية النشاط تم تشكيل لجنة خلية أزمة ضمت قسم الرصد الزلزالي وعدد من أقسام الهيئة حيث تتم متابعة وتحليل ومراقبة هذا النشاط وتغطيته إعلامياً من خلال تقديم التقارير الفورية وتبليغ الجهات المعنية بأي مستجدات قد تحدث لتهيئة التدابير والإجراءات اللازمة، ولم يتم تسجيل أي نشاط زلزالي في العراق خلال هذه الفترة".