ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين في زلزال تركيا

وقال متحدث الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تسجيل وفاة 11 عراقياً؛ جراء الزلزال الأخير في تركيا".وأضاف، "نتابع باهتمام مع السلطات المعنية في تركيا ما يستجد من معلومات"، مشيراً إلى أن "السفارة العراقية لدى أنقرة والقنصلية في غازي عنتاب خصصتا ارقام طوارئ لتلقي اي إبلاغات بشأن الضحايا والمفقودين".وتابع الصحاف، "نعمل بأولوية قصوى لتوفير الدعم اللازم للعائلات من ابناء جاليتنا في مناطق الزلزال"، لافتاً إلى أن "مئات السلال الغذائية والافرشة تم توزيعها للعائلات العراقية المتضررة".وأهاب المتحدث "بأبناء جاليتنا في سوريا وتركيا، الابلاغ عن اي معلومات تفيد بوقوع ضحايا ومفقودين عراقيين وعبر الارقام المخصصة لذلك".ويوم أمس، أفاد القائم بأعمال السفارة العراقية في تركيا، خليل إبراهيم، للسومرية نيوز، بوفاة 9 أشخاص عراقيين جراء الزلزال المدمر.وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.