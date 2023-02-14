الرافدين يصدر توضيحاً جديداً بشأن توقيتات بيع الدولار في مطار بغداد

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منفذ المصرف متواجد طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة لاستقبال المسافرين لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي".وأضاف، أن "عمليات البيع تكون حسب تعليمات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي ١٣٢٠".