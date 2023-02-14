الضمان الصحي.. تحديد قيمة الأموال المُستقطعة من رواتب الموظفين

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الدكتور إيهاب عبد الكريم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مشروع الضمان الصحي قائم وتجري عمليات التسجيل وسط متابعة دورية على مدار الساعة من قبل وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي".وأضاف أن "الاستقطاع للضمان الصحي من رواتب الموظفين يبدأ من تموز المقبل انطلاق خدمة الضمان"، مبيناً ان "الاستقطاع يكون بواقع 1% من راتب الموظف المشترك بالضمان وتكون بنسبة 5 الاف دينار لكل 500 ألف من راتب الموظف".وأفاد عبد الكريم بأن "الموظف المشترك بخدمة الضمان الصحي يدفع أجور الخدمة الصحية المقدمة له في الاجنحة الخاصة من المستشفيات الحكومية بواقع 10% فقط فيما تبلغ اجرة الخدمة الصحية من العمليات او غيرها في المستشفيات الحكومية بواقع 25% من أجرتها".وأوضح عبد الكريم، ان "الضمان الصحي يشمل المتقاعدين والمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية بنسب معينة حددتها وزارة العمل فضلا عن خطة مستقبلية لشمول المواطنين والعاملين في القطاع الخاص"، لافتاً إلى ان "الضمان يشمل زوجة الموظف وأولاده واخواته غير المتزوجات والارامل والمطلقات والام والأب في حال لم يمتلكون راتباً".