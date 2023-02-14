البنك المركزي يوجه تحذيراً بشأن التعامل مع منصات "وهمية"

وذكر البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لاحظ استخدام ضعاف النفوس اسم البنك وشعاره لاستغلال المواطنين في أمور ترويجية في التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والمنصات الوهمية التي تتبنّى أساليب وطرائق متعددة لتضليل المواطنين، وتعريضهم للاحتيال المالي".وأضاف، أنّ "هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات غير مرخّصة منه"، محذّرًا "المواطنين من التعامل معها".وأكد البنك: "أهمية التحقق من موثوقيتها قبل استخدامها، وتبليغ قسم التوعية ومراقبة الخدمات المصرفية في البنك عند وجود أية حالة مشكوك فيها".