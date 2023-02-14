القضاء والداخلية يبحثان التعاون في مجال مكافحة الجريمة

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وبحث معه التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بمختلف صورها".وأضاف البيان، أن "اللقاء حضره عدد من وكلاء وزير الداخلية".