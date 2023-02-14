"ارقام دقيقة".. تعرف على أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

وذكر مركز الاعلام الرقمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هنالك تفاوت واضح في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) للمنصات المختلفة في أحدث احصائية لهذا العام صدرت مساء أمس الإثنين 13 شباط 2023، لافتا الى "الاعلان، لأول مرة في احصائية، عن عدد مستخدمي منصتي تيك توك ويوتيوب في العراق".وبيّن المركز ان "عدد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي خلال هذا العام بلغ 25.53 مليون مستخدم طبقا لاخر احصائية لمؤسستي "وي آر سوشيال" We are social و"ميلت ووتر" Meltwater المتخصصتين في هذا المجال".واشار المركز الى ان "عدد مستخدمي المنصات قد تباين في الزيادة والنقصان بالنسبة للمنصات".عدد المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي بحسب البيان جاءت كالاتي:17.95 مليون مستخدم على منصة فيسبوك بنقصان 900 الف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.14 مليون مستخدم نشط على منصة انستجرام، بنقصان مليون ونصف مستخدم عن إحصائية العام الماضي.15.10 مليون مستخدم على تطبيق فيسبوك ماسنجر، بنقصان حوالي مليون و 100 الف عن إحصائية العام الماضي.16.10 مليون مستخدم على منصة سناب شات، بزيادة 2.3 مليون عن العام.2.50 مليون مستخدم لمنصة تويتر، بزيادة 600 الف مستخدم عن العام الماضي.1.70 مليون مستخدم لشبكة لينكدان، بزيادة قدرها 300 الف مستخدم عن العام الماضي.23.88 مليون مستخدم نشط على تيك توك.24.30 مليون مستخدم نشط لمنصة يوتيوب.واكد المركز ان "هنالك زيادة حاصلة في اعداد مستخدمي بعض المنصات، خصوصا سناب شات وتويتر ولينكدن، أما منصتي فيسبوك وانستجرام وتطبيق فيسبوك ماسنجر حيث فقدت هذه المنصات أكثر من 3 مليون ونصف مستخدم مقارنة باحصائية العام الماضي.يُذكر ان مركز الإعلام الرقمي DMC هو مركز مستقل متخصص برصد وتحليل ظواهر العالم الرقمي ومنصاته المختلفة فضلا عن إستشراف تحولات هذا العالم وتتبع اخباره.