احتراق بالطمر الصحي يتسبب بحالات اختناق في صلاح الدين (صور)

السومرية نيوز – محليات



تسبب احتراق في الطمر الصحي بمحافظة صلاح الدين، بحالات اختناق بين الأهالي

وقال مراسلنا، إن "الطمر الصحي بمدينة بيجي تعرض الى احتراق مما سبب حالات اختناق نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج".



ويذكر أن الطمر الصحي أحترق من يوم أمس الاثنين ولغاية اليوم، مما تسبب بنقل حالات اختناق الى المستشفيات.











