زيدان وطالباني يؤكدان ضرورة تطبيق واحترام مبدأ استقلال القضاء

السومرية نيوز – سياسة



اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني، ضرورة تطبيق واحترام مبدأ استقلال القضاء.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافال طالباني".



وأضاف البيان، أن "اللقاء أكد ضرورة تطبيق واحترام مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون".