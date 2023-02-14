اسرار تكشف لأول مرة عن مشاركة بريطانيا في حرب العراق: "أرقام واحصائيات"

السومرية نيوز – ترجمة



كشفت الشركة الألمانية "ستاتيستا" المختصة في الاحصائيات الدولية، احصائيات تخص التدخل البريطاني خلال حرب العراق عام 2003، فيما بينت ان بريطانيا أنفقت ما يقرب من 249.74 مليار جنيه إسترليني على الجيش خلال العمليات في العراق.



وقالت الشركة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "في عام 2007 حدث أكبر عدد من القتلى عندما توفي 69 جنديًا بريطانياً، خلال هذه الفترة بين عام 2003 و2009 قتل ما مجموعه 206 من جنود الجيش البريطاني".



ووفقا للتقرير فقد جاءت الحصيلة كالاتي:

وأضافت انه "خلال الحرب تم نشر قرابة 360 ألف فرد من القوات المسلحة البريطانية في العراق، حيث تم استخدام 92 ألف جندي فقط".



وبدأ غزو العراق في مارس 2003 وكانت المملكة المتحدة جزءًا من القوة الغازية بقيادة الولايات المتحدة. ثم وقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، الذي قررت إدارته خوض الحرب معتقدة أن صدام حسين كان بحوزته ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، وفقا للتقرير.



وبحسب التقرير، بلغ عدد المدنيين العراقيين الذين قتلوا في السنوات التي شاركت فيها القوات المسلحة البريطانية في النزاع، من 2003 إلى 2009، أكثر من 110 آلاف عراقي.



وبين التقرير ان "حكومة بريطانيا أنفقت ما يقرب من 249.74 مليار جنيه إسترليني على الجيش خلال العمليات في العراق من عام 2001 حتى عام 2010".