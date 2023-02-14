رئيس الجمهورية: ضرورة الالتزام بتسهيل الإجراءات المقدمة للمسافرين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس الجمهورية في قصر بغداد، رئيس سلطة الطيران المدني عماد محمد عبد الرزاق الأسدي، وجرى خلال اللقاء، بحث واقع عمل المطارات العراقية في المحافظات والجهود المبذولة لاستكمال بقية المطارات".واضاف: "أكد رئيس الجمهورية ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في عمل المطارات وتسهيل الإجراءات المقدمة للمسافرين وبما يتلاءم مع مكانة العراق الدولية"، مشيرا إلى أن "المطارات تعد إحدى الواجهات الحضارية التي تدل على تقدم وتطور البلاد".وأشار المكتب الى انه "بدوره، استعرض الأسدي الخطط المستقبلية للعمل على الارتقاء بواقع سلطة الطيران وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين ولحركة النقل الجوي، مثمنا توجيهات واهتمام رئيس الجمهورية بهذا القطاع الحيوي".