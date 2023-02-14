محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

أعلنت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل تزامنا مع احياء ذكرى وفاة الامام الكاظم عليه السلام.

وقال ديوان محافظة واسط في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف ١٦-٢-٢٠٢٢ في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) وحسب السياق السنوي ، بـ استثناء الدوائر الخدمية في المحافظة".