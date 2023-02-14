الصدر يغرد بشأن مسلسل درامي

رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، ضرورة التراجع عن بث مسلسل درامي يخص "معاوية بن ابي سفيان".

واعتبر الصدر في تغريدة على "تويتر" ادناه نصها، أن "بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها السعودية".