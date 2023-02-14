محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

قررت محافظة الديوانية، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ الديوانية وكالة فارس وناس الحمزاوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦".

وعزا البيان ذلك "بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام)".