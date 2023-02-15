كركوك تقرر منح الموظفين اجازه رسمية يوم غد الخميس

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر منح الموظفين الراغبين بالتوجه لإداء زيارة الإمام الكاظم (عليه السلام) إجازة رسمية يوم غد الخميس".وكانت محافظة واسط قد عطلت، يوم أمس الثلاثاء، الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).