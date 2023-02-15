انقلاب صهريج محمل بـ36 ألف لتر من مادة الكاز في بغداد (صور)



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانقلاب صهريج محمل بـ36 ألف لتر من مادة الكاز في العاصمة بغداد.







وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل صهريج محمل بـ(36) ألف لتر من مادة الكاز بسبب انقلابه قرب محطة وقود علوة الرشيد بمنطقة السيدية".