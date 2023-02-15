محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦".وأضافت، أن "العطلة جاءت بمناسبة حلول ذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) ".