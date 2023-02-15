محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس

وقال المحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، ليوم غدٍ الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".وقبل قليل، أعلنت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/١٦".وأضافت، أن "العطلة جاءت بمناسبة حلول ذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".