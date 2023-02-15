الخارجية توجه دعوة للجالية العراقية المتواجدة في سوريا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: ان "وزارة الهجرة والمهجرين في جمهورية العراق وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء أعلنت استعدادها لنقل العوائل العراقية الراغبة بالعودة الطوعية الى العراق عبر حافلات هيئتها الوزارة لهذا الغرض".وضرب زلزال عنيف، الاثنين الماضي، دولتي تركيا وسوريا؛ تسبب بمقتل أكثر من 30 الف شخص من البلدين.