بعد بغداد.. تعطيل الدوام الرسمي في ديالى غداً الخميس

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية، ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".وقبل قليل، وجه محافظ بغداد، محمد جابر العطا، بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان العاصمة والدوائر المرتبطة بها.